Экономика еврозоны перестала падать и начала стагнировать

Bloomberg: Экономическая ситуация в еврозоне улучшилась до состояния стагнации

Май оказался месяцем улучшения деловой активности в еврозоне. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, вырос с 48,5 до 50. Таким образом, экономика еврозоны перестала сокращаться и начала стагнировать. Комментируя эту статистику, главный экономист по вопросам бизнеса в S&P Global Крис Уильямсон заявил, что снижение темпов спада деловой активности — это хорошая новость. Она означает, что экономика в целом стабилизировалась после двух месяцев падения.

Достигнутый результат, как пишет Bloomberg, подчеркнул устойчивость региона к событиям на Ближнем Востоке, которые подстегнули инфляцию и подорвали доверие.

Во второй половине мая сообщалось, что деловая активность в еврозоне упала самыми быстрыми темпами за 2,5 года. В этом обвинили иранский кризис, который спровоцировал резкое подорожание энергоносителей, чувствительно ударившее по европейской экономике. Индекс PMI в последний месяц весны снизился до 47,5 с 48,8 в апреле.