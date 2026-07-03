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12:27, 3 июля 2026Экономика

Экономика еврозоны перестала падать и начала стагнировать

Bloomberg: Экономическая ситуация в еврозоне улучшилась до состояния стагнации
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Май оказался месяцем улучшения деловой активности в еврозоне. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, вырос с 48,5 до 50. Таким образом, экономика еврозоны перестала сокращаться и начала стагнировать. Комментируя эту статистику, главный экономист по вопросам бизнеса в S&P Global Крис Уильямсон заявил, что снижение темпов спада деловой активности — это хорошая новость. Она означает, что экономика в целом стабилизировалась после двух месяцев падения.

Достигнутый результат, как пишет Bloomberg, подчеркнул устойчивость региона к событиям на Ближнем Востоке, которые подстегнули инфляцию и подорвали доверие.

Во второй половине мая сообщалось, что деловая активность в еврозоне упала самыми быстрыми темпами за 2,5 года. В этом обвинили иранский кризис, который спровоцировал резкое подорожание энергоносителей, чувствительно ударившее по европейской экономике. Индекс PMI в последний месяц весны снизился до 47,5 с 48,8 в апреле.

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