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07:26, 3 июля 2026Экономика

Еще одна страна захотела перейти на евро

«Интерфакс»: Турция захотела присоединиться к зоне евро
Кирилл Луцюк

Фото: Michael Jerrard / Unsplash

В Европейский платежный совет поступило официальное письмо, в котором Анкара заявляет о желании присоединиться к единой зоне евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление, прозвучавшее по итогам экономического диалога высокого уровня ЕС-Турция.

Его участники пришли к выводу, что такой шаг повысит скорость трансграничных платежей, а также сделает их более безопасными и экономически эффективными. Кроме того, это позитивно скажется на торговле и инвестиционном обмене между Турцией и Европейским союзом.

В первой половине апреля 2026 года о желании перейти на евро заявили в Венгрии. Однако перед этим Будапешт хочет тщательно проанализировать состояние своей экономики.

С 1 января 2026 года на евро перешла Болгария. Таким образом число стран использующих эту валюту выросло до 21-й. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся одним из величайших достижений Европейского союза.

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