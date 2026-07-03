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17:54, 3 июля 2026Культура

Группу «Мираж» предложили изучать в школе

Солистка «Миража» Болдышева предложила изучать песню «Музыка нас связала» в школах
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / 034 / Legion-Media

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева высказалась об идее Минпросвещения включить песни популярных исполнителей в школьную программу. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По словам исполнительницы хита «Музыка нас связала», без композиций их культового коллектива список для изучения школьниками был бы неполным.

«Важно, чтобы дети знали не только классику, но и музыку, на которой выросла страна. Если уж говорить о песнях, которые слышали все — от бабушек до внуков, то без "Миража" этот список будет неполным», — заявила Болдышева.

Также Болдышева отметила, что хиты «Миража» уже сейчас можно считать классикой. «Они стали таким музыкальным мостиком: родители когда-то подпевали под кассетники, теперь их дети забивают их в плейлисты», — добавила она.

Ранее другая солистка группы «Мираж» обвинила Басту в звездной болезни. По мнению Натальи Гулькиной, биографическим фильмом о себе рэпер хочет удовлетворить свои амбиции.

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