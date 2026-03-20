16:26, 20 марта 2026Культура

Солистка группы «Мираж» обвинила Басту в звездной болезни

Певица Наталья Гулькина раскритиковала Басту за биографический фильм о нем
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Наталья Гулькина, известная по выступлениям в составе группы «Мираж», высказалась о готовящемся биографическом фильме о рэпере Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Об этом она рассказала в интервью порталу «Абзац».

По мнению Гулькиной, таким образом Баста хочет удовлетворить свои амбиции.

«Это история звездной болезни, наверное. Поклонники и так знают его биографию, а остальным она совершенно безразлична, как и моя. Если это делается за свой счет, то это просто желание показать, какой крутой», — заявила певица.

Также Наталья назвала Басту исполнителем одного хита, который прославился только благодаря появлению в шоу «Голос». «У него есть прекрасная песня "Сансара", но надо же годами себя утверждать», — добавила она.

Накануне стало известно, что экранный образ Вакуленко в проекте воплотит звезда «Слова пацана» Слава Копейкин, которого на роль одобрил сам артист. По словам рэпера, он заметил внешнее сходство, сравнив фото Копейкина и собственный снимок двадцатилетней давности.

    Последние новости

    Умер легендарный актер Чак Норрис

    ВСУ атаковали город в Подмосковье

    Президента Паралимпийского комитета России переизбрали

    Появилось видео с места крушения самолета под Москвой

    Пилот несколько раз потерял сознание перед посадкой самолета со 166 пассажирами

    Трамп разозлился на НАТО

    В российском городе отменили концерт комика Щербакова

    Раскрыта судьба поставившего ружья «Выжигатель» генерала Росгвардии

    Возвращение в Россию участницы аферы на миллиард рублей попало на видео

    Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

    Все новости
