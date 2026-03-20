Солистка группы «Мираж» обвинила Басту в звездной болезни

Певица Наталья Гулькина раскритиковала Басту за биографический фильм о нем

Певица Наталья Гулькина, известная по выступлениям в составе группы «Мираж», высказалась о готовящемся биографическом фильме о рэпере Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). Об этом она рассказала в интервью порталу «Абзац».

По мнению Гулькиной, таким образом Баста хочет удовлетворить свои амбиции.

«Это история звездной болезни, наверное. Поклонники и так знают его биографию, а остальным она совершенно безразлична, как и моя. Если это делается за свой счет, то это просто желание показать, какой крутой», — заявила певица.

Также Наталья назвала Басту исполнителем одного хита, который прославился только благодаря появлению в шоу «Голос». «У него есть прекрасная песня "Сансара", но надо же годами себя утверждать», — добавила она.

Накануне стало известно, что экранный образ Вакуленко в проекте воплотит звезда «Слова пацана» Слава Копейкин, которого на роль одобрил сам артист. По словам рэпера, он заметил внешнее сходство, сравнив фото Копейкина и собственный снимок двадцатилетней давности.