Российский миллиардер сел за хищение сотен миллионов рублей дольщиков

В Петербурге миллиардер Астафьев сел за хищение сотен миллионов рублей у дольщиков

В Санкт-Петербурге к 8 годам и 10 месяцам колонии приговорили миллиардера Дмитрия Астафьева. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Как установил суд, с ноября 2013 по ноябрь 2017 года осужденный, будучи гендиректором трех строительных компаний, растратил деньги 779 участников долевого строительства на общую сумму свыше 216,9 миллиона рублей. Летом 2024 года Астафьеву изменили меру пресечения на арест в СИЗО. Один из потерпевших заявлял об угрозах со стороны обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области десятки семей остались без домов и денег из-за ненадежного застройщика. Речь идет о поселке «Колтуши Парк» от компании «Максимум Лайф Девелопмент». Дольщики утверждают, что застройщик пообещал построить загородные дома «под ключ» и обустроить инфраструктуру еще два года назад, однако с того момента несколько раз перенес сроки сдачи и так и не завершил работы.