Десятки российских семей остались без домов и денег из-за застройщика

Десятки семей в Ленобласти остались без домов и денег из-за проблемного застройщика

В Ленинградской области десятки семей остались без домов и денег из-за ненадежного застройщика. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о поселке «Колтуши Парк» от компании «Максимум Лайф Девелопмент». Дольщики утверждают, что застройщик пообещал построить загородные дома «под ключ» и обустроить инфраструктуру еще два года назад, однако с того момента несколько раз перенес сроки сдачи и так и не завершил работы. В результате многие из покупателей, которые не получили ключи, вынуждены не только продолжать платить ипотеку за дома, стоимость которых достигала 12 миллионов рублей, но и за свой счет снимать жилье.

В свою очередь, около десяти семей, дома которых застройщик успел возвести, остались без обещанных заборов и придомовой территории. Помимо этого, в поселке нет детских площадок и дорог, несмотря на то что в стоимость закладывались траты на инфраструктуру поселка.

Россияне пожаловались, что неоднократно обращались к застройщику, в суды и государственные органы, но решить проблему это не помогло.

Ранее юрист Денис Хмелевской назвал способ, позволяющий обезопасить себя от мошенников при строительстве дома.