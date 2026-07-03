Интенсивные дожди прольются в Москве

Синоптик Шувалов: В выходные в Москве пройдут интенсивные дожди

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в Москве прольются интенсивные дожди. О сильных осадках предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

«Все начнется еще в субботу в первой половине дня. Но более интенсивные осадки придутся на воскресный день. Причем есть вероятность, что наибольшее их количество будет в восточной части Московской области», — уточнил синоптик.

Саму столицу тоже затронут осадки. Дневная температура на этом фоне опустится до плюс 20 градусов, а ночная — до плюс 15 градусов. Сильного ветра метеоролог не ожидает, однако атмосферное давление опустится до 735 миллиметров ртутного столба.

После выходных циклон уйдет на север, и температура воздуха вырастет до плюс 22-24 градусов Цельсия, заключил Шувалов.

Ранее на север России обрушилась аномальная жара. Так, в Норильске три дня подряд температура воздуха поднималась до отметки в плюс 30 градусов Цельсия. Теперь волна резкого потепления смещается на восток.