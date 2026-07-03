Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 3 июля 2026Экономика

Интенсивные дожди прольются в Москве

Синоптик Шувалов: В выходные в Москве пройдут интенсивные дожди
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в Москве прольются интенсивные дожди. О сильных осадках предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

«Все начнется еще в субботу в первой половине дня. Но более интенсивные осадки придутся на воскресный день. Причем есть вероятность, что наибольшее их количество будет в восточной части Московской области», — уточнил синоптик.

Саму столицу тоже затронут осадки. Дневная температура на этом фоне опустится до плюс 20 градусов, а ночная — до плюс 15 градусов. Сильного ветра метеоролог не ожидает, однако атмосферное давление опустится до 735 миллиметров ртутного столба.

После выходных циклон уйдет на север, и температура воздуха вырастет до плюс 22-24 градусов Цельсия, заключил Шувалов.

Ранее на север России обрушилась аномальная жара. Так, в Норильске три дня подряд температура воздуха поднималась до отметки в плюс 30 градусов Цельсия. Теперь волна резкого потепления смещается на восток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован бывший глава Росавиации. Его обвиняли в кумовстве, бардаке в отрасли и продаже самолетов враждебным странам

    Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

    Входившей в СССР стране предрекли падение в экономическую пропасть

    Мужчина сбросил 25 килограммов и раскрыл три секрета похудения

    Москвичей предупредили о погодной опасности

    Четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе

    Беспилотники вновь массово попытались ударить по Москве

    Крупнейший импортер нефти начал скупать сырье по заниженным ценам

    Названы причины замедления старого компьютера

    Шансы Мбаппе забить в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok