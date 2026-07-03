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11:52, 3 июля 2026Экономика

Москвичам ответили на вопрос о погодной аномалии

Синоптик Макарова: Жара в Москве не является аномальной
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Период жары на текущей неделе в Москве не является аномальной погодой, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«Это не какая-то аномальная погода, рекордов у нас не будет. Для лета вполне характерно», — прокомментировала она. При этом в столице скоро погода станет более прохладной: днем в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, с северо-запада в центр Европейской России поступит более прохладный воздух. Небольшие волновые циклоны принесут неустойчивую погоду: в восточной части Подмосковья прогнозируются сильные дожди, грозы и порывистое усиление ветра со скоростью до 15 метров в секунду. В воскресенье, которое станет самым прохладным днем, ожидается 19-21 градус в столице и 17-22 — в Подмосковье.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в 15 регионах России в ближайшие дни ожидается высокая опасность пожаров из-за высокой температуры. Центральные регионы страны синоптическая ситуация не затронет.

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