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20:37, 3 июля 2026Культура

Нетребко отменила концерты в Европе

Звезда оперы Анна Нетребко отменила концерты в Мадриде из-за переутомления и истощения
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская оперная певица Анна Нетребко отказалась от нескольких запланированных ранее выступлений в мадридском Teatro Real. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на руководство культурного учреждения.

По информации источника, 54-летняя артистка пошла на это из-за сильного истощения. После одного из выступлений она почувствовала себя плохо, жаловалась на физическую усталость и перенапряжение голоса. Агент оперной дивы предположил, что на ее состоянии сказалась экстремальная жара до 40 градусов.

Отмечается, что врачи посоветовали Нетребко соблюдать полный физический и голосовой покой на несколько недель. Роль Леоноры в опере «Трубадур» Джузеппе Верди, которую должна была исполнить Нетребко в июльских постановках, в итоге исполнит итальянская певица Элеонора Бурато.

Ранее на концерт российской певицы Анны Нетребко в Лондоне были проданы все билеты. Выступление состоялось в среду, 24 июня, на главной сцене Королевской оперы.

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