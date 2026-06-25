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13:35, 25 июня 2026Культура

В Лондоне с аншлагом прошел концерт российской певицы

На концерт российской певицы Анны Нетребко в Лондоне были проданы все билеты
Ольга Коровина

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Лондоне с аншлагом прошел сольный концерт российской оперной исполнительницы Анны Нетребко. Об этом пишет РИА Новости.

Выступление состоялось в среду, 24 июня, на главной сцене Королевской оперы. Артистке аккомпанировал концертмейстер оперной труппы Большого театра Павел Небольсин.

По данным агентства, все билеты были проданы еще в феврале. Во время концерта обстановка у здания оперы была спокойной.

Ранее посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный назвал предательством разрешение Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Вслед за ним супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне позволил выдать певице разрешение. В ответ Королевский балет и опера выступили в защиту своего решения.

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