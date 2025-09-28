Зеленская осудила выступление российской певицы в опере в Лондоне и не получила поддержки

Telegraph: Зеленскую возмутило выступление россиянки Нетребко в Ковент-Гардене

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне позволил выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко. О ее недовольстве сообщает британская газета The Telegraph.

«Первая леди Украины заявила, что на нее "произвело негативное впечатление" решение оперы поддержать Нетребко, которое фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта», — оотмечается в статье.

По данным издания, Нетребко считают величайшим сопрано в мире. Она исполняет заглавную партию в «Тоске» и планирует вернуться в Ковент-Гарден в этом году для участия в опере «Турандот». Осуждение Зеленской приглашения россиянки в качестве артистки не получило поддержки.

«В ответ на комментарии Зеленской Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден», — указано в материале.

Ранее посол Украины в Соединенном Королевстве Валерий Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Его реакцию раскритиковали в Венгрии.