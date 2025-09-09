Интернет и СМИ
В Венгрии ответили Залужному на высказывания о Нетребко

Кошкович раскритиковал поведение Залужного из-за выступления Нетребко в Лондоне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Венгерский аналитик Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X раскритиковал посла Украины в Великобритании Валерия Залужного из-за его поведения, вызванного выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко в Лондоне.

«Если она тебе не нравится, не смотри», — написал Кошкович.

Ранее Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Нетребко должна выступить с главной партией в опере «Тоска» на открытии сезона в Ковент-Гардене 11 сентября. Сообщается, что все билеты на спектакль раскуплены.

