В Венгрии ответили Залужному на высказывания о Нетребко

Венгерский аналитик Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети X раскритиковал посла Украины в Великобритании Валерия Залужного из-за его поведения, вызванного выступлением российской оперной певицы Анны Нетребко в Лондоне.
«Если она тебе не нравится, не смотри», — написал Кошкович.
Ранее Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Нетребко должна выступить с главной партией в опере «Тоска» на открытии сезона в Ковент-Гардене 11 сентября. Сообщается, что все билеты на спектакль раскуплены.