Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:51, 8 сентября 2025Культура

Украина назвала обескураживающим выступление российской артистки в Лондоне

Посол Украины Залужный назвал обескураживающим концерт Нетребко в Ковент-Гардене
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Его слова приводит Daily Mail.

В частности, экс-главком ВСУ назвал выступление Нетребко проверкой «ближайшего и преданнейшего союзника» со стороны президента России Владимира Путина.

«Кремль уделяет пристальное внимание подобным сигналам. Позволим ли мы выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало?» — пишет он в своем обращении для Daily Mail.

Известно, что сам Залужный и еще более 200 организаций Украины обратились в театр и правительство Великобритании с требованием запретить концерт Нетребко, но власти не стали вмешиваться в происходящее. «Он был невероятно обескуражен отсутствием реакции со стороны правительства», — добавил источник, представляющий интересы дипмиссии Украины.

Нетребко должна выступить с главной партией в опере «Тоска» на открытии сезона в Ковент-Гардене 11 сентября. Сообщается, что все билеты на спектакль раскуплены.

Ранее был раскрыт заработок не посещавшей Россию с начала специальной военной операции (СВО) Нетребко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    Украина выпустила по российским объектам умные авиационные бомбы

    Премьер Украины прогулялась с западными дипломатами по крыше горевшего здания кабмина

    Раскрыты подробности расправы над пропавшей матерью детей-инвалидов в российском регионе

    Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

    Россияне ринулись брать кредиты

    Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

    В Евросовете призвали не ограничиваться санкциями против России

    Военкор раскрыл подробности удара по самой мощной ТЭС в Киевской области

    Названа самая распространенная позиция европейских политиков по переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости