Посол Украины Залужный назвал обескураживающим концерт Нетребко в Ковент-Гардене

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал предательством разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в культовом британском театре. Его слова приводит Daily Mail.

В частности, экс-главком ВСУ назвал выступление Нетребко проверкой «ближайшего и преданнейшего союзника» со стороны президента России Владимира Путина.

«Кремль уделяет пристальное внимание подобным сигналам. Позволим ли мы выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало?» — пишет он в своем обращении для Daily Mail.

Известно, что сам Залужный и еще более 200 организаций Украины обратились в театр и правительство Великобритании с требованием запретить концерт Нетребко, но власти не стали вмешиваться в происходящее. «Он был невероятно обескуражен отсутствием реакции со стороны правительства», — добавил источник, представляющий интересы дипмиссии Украины.

Нетребко должна выступить с главной партией в опере «Тоска» на открытии сезона в Ковент-Гардене 11 сентября. Сообщается, что все билеты на спектакль раскуплены.

Ранее был раскрыт заработок не посещавшей Россию с начала специальной военной операции (СВО) Нетребко.