Раскрыт заработок не посещавшей Россию с начала СВО Нетребко

Продюсер Дворцов: Певица Нетребко получает 8−10 миллионов рублей за концерт

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко, которая с начала специальной военной операции (СВО) не приезжала в Россию, могла поднять свои гонорары за рубежом, благодаря чему у нее в несколько раз увеличился заработок. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«За концерт она может получать сейчас 8−10 миллионов рублей. Это минимум. Думаю, она дает тайные концерты для российских олигархов, потому что, когда она жила в России, ее очень часто заказывали», — сказал медиаменеджер.

Также продюсер высказался о личной жизни артистки после развода с Юсифом Эйвазовым. «Она ушла в творчество, в концерты, в гастроли, наслаждается сейчас собственной жизнью. А есть ли у нее новый возлюбленный? Я думаю, что, может быть, и есть. Но она его тщательно скрывает», — добавил он.

В мае сообщалось, что Анну Нетребко объявили в розыск. Отмечалось, что знаменитость разыскивают судебные приставы, требующие пустить в ее питерскую квартиру коммунальщиков.