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10:54, 10 мая 2025Культура

Анну Нетребко объявили в розыск

Shot: Оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск судебные приставы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российскую и австрийскую оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск. По данным Telegram-канала Shot, знаменитость разыскивают судебные приставы, требующие пустить в ее питерскую квартиру коммунальщиков.

Работники коммунальных служб хотят попасть в квартиру певицы на улице Союза Печатников. Они должны проверить, есть ли в жилище элементы незаконной перепланировки. Уточняется, что данного решения администрация Адмиралтейского района Петербурга добивалась почти два года.

В случае, если Нетребко не выполнит требование суда, каждый месяц будет начисляться неустойка в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что знаменитость задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей.

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