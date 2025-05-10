Shot: Оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск судебные приставы

Российскую и австрийскую оперную певицу Анну Нетребко объявили в розыск. По данным Telegram-канала Shot, знаменитость разыскивают судебные приставы, требующие пустить в ее питерскую квартиру коммунальщиков.

Работники коммунальных служб хотят попасть в квартиру певицы на улице Союза Печатников. Они должны проверить, есть ли в жилище элементы незаконной перепланировки. Уточняется, что данного решения администрация Адмиралтейского района Петербурга добивалась почти два года.

В случае, если Нетребко не выполнит требование суда, каждый месяц будет начисляться неустойка в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что знаменитость задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей.