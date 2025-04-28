У Анны Нетребко обнаружили долг перед российской налоговой

Mash: Оперная певица Нетребко задолжала российской налоговой 53 тысячи рублей

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей. Об этом пишет Mash в Telegram.

Сообщается, что в РФ у исполнительницы осталась действующая фирма по концертной деятельности. По предварительной информации, долг образовался из-за того, что Нетребко не оплатила социальные взносы по ИП. «Что примечательно — в контактах указана почта бывшего мужа», — говорится в сообщении.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил вероятность возвращения Анны Нетребко в Россию.