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09:25, 28 апреля 2025Культура

У Анны Нетребко обнаружили долг перед российской налоговой

Mash: Оперная певица Нетребко задолжала российской налоговой 53 тысячи рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко задолжала Федеральной налоговой службе 53 тысячи рублей. Об этом пишет Mash в Telegram.

Сообщается, что в РФ у исполнительницы осталась действующая фирма по концертной деятельности. По предварительной информации, долг образовался из-за того, что Нетребко не оплатила социальные взносы по ИП. «Что примечательно — в контактах указана почта бывшего мужа», — говорится в сообщении.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил вероятность возвращения Анны Нетребко в Россию.

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