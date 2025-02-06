Возможность возвращения Нетребко в Россию оценили

Продюсер Дворцов: У певицы Нетребко нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию

Продюсер Сергей Дворцов оценил вероятность возвращения оперной певицы Анны Нетребко в Россию. Его слова приводит aif.ru.

По словам медиаменеджера, на данный момент у исполнительницы нет проблем с тем, чтобы вернуться в страну. «Ничего особого она про Россию не говорила. Но, конечно, за ее высказываниями и выступлениями следят», — сказал Дворцов.

Ранее депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что певец Валерий Меладзе в удобный момент вернется на российскую сцену, так как не востребован за границей.