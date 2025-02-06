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14:55, 6 февраля 2025Культура

Возможность возвращения Нетребко в Россию оценили

Продюсер Дворцов: У певицы Нетребко нет проблем с тем, чтобы вернуться в Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов оценил вероятность возвращения оперной певицы Анны Нетребко в Россию. Его слова приводит aif.ru.

По словам медиаменеджера, на данный момент у исполнительницы нет проблем с тем, чтобы вернуться в страну. «Ничего особого она про Россию не говорила. Но, конечно, за ее высказываниями и выступлениями следят», — сказал Дворцов.

Ранее депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что певец Валерий Меладзе в удобный момент вернется на российскую сцену, так как не востребован за границей.

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