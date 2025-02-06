В Госдуме оценили вероятность возвращения Меладзе на российскую сцену

Депутат Толмачев: Невостребованный за рубежом Валерий Меладзе вернется в Россию

Депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что певец Валерий Меладзе в удобный момент вернется на российскую сцену, так как не востребован за границей. Его комментарий приводит издание «Абзац».

Парламентарий считает, что Меладзе не начнет помогать российским бойцам после трех лет проведения специальной военной операции, раз не делал этого раньше. Он также напомнил о случае, когда артист под давлением заграничной публики произнес со сцены неонацистский лозунг.

«Он будет выжидать, а при стечении обстоятельств снова активизирует концертную деятельность в России. Меладзе не очень востребован за пределами нашей страны», — добавил Толмачев.

Ранее сообщалось, что раскрыта стоимость многомиллионного автопарка Меладзе. По данным СМИ, исполнитель владеет автопарком из восьми машин Mercedes с дорогими номерами.