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10:07, 4 февраля 2025Культура

Раскрыта стоимость многомиллионного автопарка Валерия Меладзе

Shot: Автопарк Валерия Меладзе состоит из восьми машин стоимостью 70 миллионов
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Валерий Меладзе владеет автопарком из восьми машин Mercedes общей стоимостью около 70 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, все принадлежащие Меладзе автомобили имеют одинаковый номер 525 и отличаются только разными сериями. Общая стоимость транспортных средств вместе с дорогими номерами, которые оформлены на артиста, превышает 70 миллионов рублей. Уточняется, что самая дорогая машина в гараже певца — Mercedes-Benz Amg G63. Именно на ней Валерий чаще всего передвигался за рулем.

Также известно, что один из автомобилей, внедорожник Mercedes Gls 400 D 4Matic, раньше принадлежал брату Меладзе Константину, который после начала специальной военной операции (СВО) избавлялся от своего имущества в России.

Ранее сообщалось о причине тайного возвращения Меладзе в Россию перед началом мирового турне. Визит артиста «проходил в режиме абсолютной секретности».

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