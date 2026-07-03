Появились подробности о поисках пропавшего почти две недели назад вертолета в России

Пропавший в Приморье вертолет Robinson R44 мог упасть в акватории Японского моря

Вертолет Robinson R44, пропавший почти две недели назад в Приморском крае, мог упасть в акватории Японского моря. Такие подробности о поисках российского воздушного судна появились в региональном министерстве ГО и ЧС.

В ведомстве разъяснили, что удалось обследовать около 7,2 тысячи гектаров. Главной сложностью поисковики назвали полное отсутствие сигналов с радиомаяков пропавшего вертолета.

Оно может объясняться несколькими причинами: маяки могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать; либо вертолет упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит, допустили в министерстве.

Авиаразведку осуществляет поисково-спасательный самолет Росавиации — вертолет Ми-8 авиакомпании «Ютэйр — Вертолетные услуги». Для усиления группировки в готовности к вылету при подходящей погоде находится вертолет Ми-8 МЧС России из Владивостока. На его борту присутствуют спасатели МЧС России, краевой поисково-спасательной службы, а также кинологический расчет МЧС России, ранее привлекавшийся к наземным поискам.

Вертолет Robinson R44 пропал днем 21 июня. Воздушное судно выполняло штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений, однако связь с ним была потеряна. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено уголовное дело.