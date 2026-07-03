Президент постсоветской страны прибыл на прощание с Хаменеи

Президент Грузии Кавелашвили приехал на прощание с Али Хаменеи в Иран

Президент Грузии Михаил Кавелашвили приехал на прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Иран. Об этом сообщает NEWSGEORGIA в Telegram-канале.

В рамках визита Кавелашвили проведет встречу с представителями иранского руководства. Сообщается, что грузинский президент совершает визит в рамках ближневосточной политики Грузии.

«За последний год законодатели в Вашингтоне и Брюсселе неоднократно обращали внимание на стремительное расширение влияния Тегерана в кавказской стране, которая некогда считалась самым надежным региональным союзником США», — пишут журналисты.

Ранее лидер другой страны Южного Кавказа — Армении — Никол Пашинян посетил Иран для участия в официальных мероприятиях и церемонии прощания с Хаменеи. Он прибыл одним из первых в Тегеран.