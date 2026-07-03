Продюсер назвал причину получения Меладзе нового гражданства

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался о решении композитора Константина Меладзе получить грузинское гражданство. Об этом он заявил в интервью НСН.
По словам эксперта, решение Меладзе облегчит ему возможность зарабатывать деньги в России, не теряя заработок на Украине.
«Константин продолжает монетизировать свое творчество в РФ, получает монетизацию. Ни со стороны России, ни со стороны Украины к нему не будет вопросов: он по происхождению грузин и может работать абсолютно со всеми странами», — заявил Рудченко.
Известно, что у Константина Меладзе был украинский паспорт, от которого он, судя по всему, отказался, поскольку Грузия не признает двойное гражданство.
Ранее стало известно, что Меладзе тайно сменил гражданство. В 2024 году из-за замены паспорта на украинский Константин Меладзе лишился отчества — Шотович. На данный момент композитор проживает в Италии.