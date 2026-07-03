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16:17, 3 июля 2026Культура

Продюсер назвал причину получения Меладзе нового гражданства

Продюсер Рудченко: Константин Меладзе получил гражданство Грузии, чтобы работать в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказался о решении композитора Константина Меладзе получить грузинское гражданство. Об этом он заявил в интервью НСН.

По словам эксперта, решение Меладзе облегчит ему возможность зарабатывать деньги в России, не теряя заработок на Украине.

«Константин продолжает монетизировать свое творчество в РФ, получает монетизацию. Ни со стороны России, ни со стороны Украины к нему не будет вопросов: он по происхождению грузин и может работать абсолютно со всеми странами», — заявил Рудченко.

Известно, что у Константина Меладзе был украинский паспорт, от которого он, судя по всему, отказался, поскольку Грузия не признает двойное гражданство.

Ранее стало известно, что Меладзе тайно сменил гражданство. В 2024 году из-за замены паспорта на украинский Константин Меладзе лишился отчества — Шотович. На данный момент композитор проживает в Италии.

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