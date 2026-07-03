Раскрыто значение взятого под контроль населенного пункта под Днепропетровском

Минобороны раскрыло стратегическое значение взятой под контроль России Александровки

Взятие под контроль населенного пункта Александровка в Днепропетровской области укрепило положение армии России на правом берегу реки Волчьей. О стратегическом значении села журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что занятое село вместе с ранее взятыми под контроль населенными пунктами Добропасово, Писанцы и Новоскелеватое создает условия для дальнейшего продвижения в сторону поселка Покровский.

По информации Минобороны, Украина удерживала Александровку как крупный район обороны с подготовленными позициями, опорными пунктами и плотной застройкой.

О взятии под контроль Александровки стало известно 3 июля. Бои за населенный пункт в Днепропетровской области вели подразделения группировки войск «Восток».