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12:55, 3 июля 2026Россия

Раскрыто значение взятого под контроль населенного пункта под Днепропетровском

Минобороны раскрыло стратегическое значение взятой под контроль России Александровки
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Александровка в Днепропетровской области укрепило положение армии России на правом берегу реки Волчьей. О стратегическом значении села журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что занятое село вместе с ранее взятыми под контроль населенными пунктами Добропасово, Писанцы и Новоскелеватое создает условия для дальнейшего продвижения в сторону поселка Покровский.

По информации Минобороны, Украина удерживала Александровку как крупный район обороны с подготовленными позициями, опорными пунктами и плотной застройкой.

О взятии под контроль Александровки стало известно 3 июля. Бои за населенный пункт в Днепропетровской области вели подразделения группировки войск «Восток».

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