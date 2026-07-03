Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Александровку в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Александровка в Днепропетровской области, где бои вели подразделения группировки войск «Восток».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после взятия под контроль населенного пункта Вооруженные силы (ВС) России создали условия для продвижения к Покровскому.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.