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12:20, 3 июля 2026Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Александровку в Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Александровка в Днепропетровской области, где бои вели подразделения группировки войск «Восток».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после взятия под контроль населенного пункта Вооруженные силы (ВС) России создали условия для продвижения к Покровскому.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 июля сбили над регионами России 155 украинских беспилотников. Ударам подверглись Тверская, Тульская и Ростовская области, Краснодарский край и Московский регион. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

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