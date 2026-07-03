Родня осужденных по делу Симоньян сыпала проклятиями и устроила нападение около суда

Родственники осужденного за покушение на Симоньян устроили нападение на журналиста

Родственники одного из осужденных по делу о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак напали на журналистов около суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, родные, пришедшие на судебное заседание, требовали запретить журналистам съемку и следили, чтобы в их объективы не попали фигуранты во время оглашения приговора. На выходе из зала суда они стали проклинать журналистов, на что один из сотрудников прессы грубо ответил. Тогда журналиста решили дождаться на улице, где напали на него. Драку разняли правоохранители.

Ранее сообщалось, что основному фигуранту — Михаилу Балашову — по этому делу дали 25 лет заключения, остальные получили от шести до 20 лет колонии. Всего на скамье подсудимых было 12 человек. Дело рассматривалось в закрытом режиме — среди обвиняемых есть несовершеннолетние.

Летом 2023 года стало известно о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области задержали участников ячейки National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией и запрещена) под руководством Балашова, которую он создал в апреле 2022 года. Они вели разведку по адресам работы и проживания потенциальных жертв.

На допросах задержанные признались, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины, которая обещала заплатить по 1,5 миллиона рублей за каждую жертву.