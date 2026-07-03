За покушение на Симоньян и Собчак приговорили основного фигуранта

В Москве суд приговорил основного фигуранта дела о покушении на Симоньян и Собчак

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам заключения Михаила Балашова — основного фигуранта дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые четыре года Балашов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дело рассматривается в закрытом режиме — среди обвиняемых есть несовершеннолетние.

Всего на скамье подсудимых оказалось 12 человек.

Летом 2023 года стало известно о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак украинскими спецслужбами. В Москве и Рязанской области задержали участников ячейки National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией и запрещена) под руководством Балашова, которую он создал в апреле 2022 года. Они вели разведку по адресам работы и проживания потенциальных жертв.

На допросах задержанные признались, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины, которая обещала заплатить по 1,5 миллиона рублей за каждую жертву.

Ранее сообщалось, что к обвиняемым выдвинули иск на 35 миллионов рублей.