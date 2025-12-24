Реклама

15:23, 24 декабря 2025Силовые структуры

Возраст обвиняемых в покушении на Симоньян и Собчак повлиял на ход судебного процесса

Суд закрыл слушания по делу о покушении на Симоньян из-за несовершеннолетних
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает ТАСС.

Основанием для такого решения послужил возраст подсудимых, в числе которых есть несовершеннолетние, в том числе девушка. По делу проходят 12 человек, трое из них не под стражей — им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а один — под подпиской о невыезде.

Всего в деле о покушении на Симоньян и Собчак 12 фигурантов. Четверо обвиняемых по делу не находятся под стражей: трое подсудимых Среди фигурантов есть несовершеннолетние, в том числе одна девушка.

Им инкриминируют пять статей УК РФ: участие в деятельности террористической организации, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды, разбой и хулиганство. По версии следствия, фигуранты дела являлись участниками ячейки National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией и запрещена) под руководством Михаила Балашова, которую он создал в апреле 2022 года.

Молодые люди, исповедующие национал-социалистические и расистские взгляды, сначала избивали в Москве мигрантов, а затем получили задание Службы безопасности Украины (СБУ) совершить покушение на российских журналисток. За его выполнение им обещали 50 тысяч долларов.

ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и Собчак в июле 2023 года.

