Раскрыт гонорар киллеров за покушение на Маргариту Симоньян

Киллеры согласились расправиться с Маргаритой Симоньян за 50 тысяч долларов

Обвиняемые в покушении на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян киллеры согласились на преступление за гонорар в 50 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный представитель следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Следствие завершило расследование уголовного дела о подготовке к расправе над Маргаритой Симоньян и других преступлениях ячейки террористической организации «National Socialism/White Power» (признана Верховным судом РФ террористической организацией и запрещена) под руководством Михаила Балашова и 11 его сообщников.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый Балашов создал в Москве ячейку террористической организации под названием «Чистая кровь». В нее вошли молодые люди, исповедующие национал-социалистические и расистские взгляды.

Экстремисты начали с избиений мигрантов и гомосексуалистов (представители запрещенного в России движения ЛГБТ). Свои акции они снимали на видео и потом размещали в интернете. Позже Балашов с соратником Егором Савельевым получили предложение учинить расправу над Маргаритой Симоньян и начали подготовку.

ФСБ предотвратила покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в июле 2023 года.