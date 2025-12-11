К обвиняемым в покушении на главреда RT Симоньян выдвинули иск на 35 миллионов рублей

Потерпевший по делу о покушении на Симоньян подал иск на 35 млн рублей

Один из потерпевших по делу о покушении на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян по имени Рахмонзода Р. Н. выдвинул иск семерым обвиняемым на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, председательствующий по делу судья рассказал, что эту сумму Рахмонзода Р. Н. выдвинул в качестве компенсации ущерба.

Так, некоторые фигуранты дела, помимо покушения на Симоньян, обвиняются по статье о хулиганстве. Следствие считает, что они ловили любителей рассылать несовершеннолетним непристойные фотографии и избивали их. Таким образом, от их действий однажды пострадал Рахмонзода. Отмечается, что сам мужчина проходит обвиняемым по делу о распространении порнографических материалах и развратных действиях. Один из обвиняемых по делу о нападении на главреда RT является потерпевшим по его делу.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Обвиняемые в покушении киллеры согласились на преступление за гонорар в 50 тысяч долларов.