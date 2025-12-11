Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:36, 11 декабря 2025Силовые структуры

К обвиняемым в покушении на главреда RT Симоньян выдвинули иск на 35 миллионов рублей

Потерпевший по делу о покушении на Симоньян подал иск на 35 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Один из потерпевших по делу о покушении на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян по имени Рахмонзода Р. Н. выдвинул иск семерым обвиняемым на 35 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, председательствующий по делу судья рассказал, что эту сумму Рахмонзода Р. Н. выдвинул в качестве компенсации ущерба.

Так, некоторые фигуранты дела, помимо покушения на Симоньян, обвиняются по статье о хулиганстве. Следствие считает, что они ловили любителей рассылать несовершеннолетним непристойные фотографии и избивали их. Таким образом, от их действий однажды пострадал Рахмонзода. Отмечается, что сам мужчина проходит обвиняемым по делу о распространении порнографических материалах и развратных действиях. Один из обвиняемых по делу о нападении на главреда RT является потерпевшим по его делу.

Ранее сообщалось, что 27 ноября Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Обвиняемые в покушении киллеры согласились на преступление за гонорар в 50 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Обвиненных в краже заставили пройти по раскаленным углям для доказательства невиновности

    В Минобороны опровергли сообщения о взломе реестра повесток

    Москвичей предупредили об аномальном похолодании

    Жителей Вашингтона призвали эвакуироваться на фоне наводнения

    Начальник отдела зенитного вооружения третьего ЦНИИ Минобороны России пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok