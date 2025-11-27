Силовые структуры
Названа дата начала рассмотрения дела о покушении на Симоньян

Суд 27 ноября приступит к рассмотрению дела о подготовке покушения на Симоньян
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Второй западный окружной военный суд в четверг, 27 ноября, приступит к рассмотрению дела о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судебное заседание пройдет в закрытом режиме, так как среди фигурантов есть несовершеннолетние.

Обвиняемые в покушении на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян киллеры согласились на преступление за гонорар в 50 тысяч долларов.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый Балашов создал в Москве ячейку террористической организации под названием «Чистая кровь». В нее вошли молодые люди, исповедующие национал-социалистические и расистские взгляды.

