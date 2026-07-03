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06:01, 3 июля 2026АвтоЭксклюзив

Россиян предупредили о дорогих ошибках при подготовке авто к продаже

Автоэксперт Камилов предостерег от детейлинга при продаже авто
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Перед продажей автомобиля многие владельцы тратят десятки тысяч рублей, пытаясь довести машину до идеала, заявил эксперт по работе с профессиональными продавцами в «Авито Авто» Камил Камилов. Однако в беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что далеко не все вложения повышают ее стоимость, а некоторые и вовсе не замечаются покупателем.

«Покупатели автомобилей с пробегом редко оценивают объем вложений предыдущего владельца — они оценивают общее состояние машины. Дорогостоящий детейлинг или профилактическое обслуживание не всегда отражаются на итоговой цене. Гораздо большее значение имеют детали, формирующие первое впечатление: чистота салона, ухоженный внешний вид и ощущение того, что за автомобилем регулярно следили», — пояснил Камилов.

По его словам, есть простые действия, которые заметно улучшают восприятие машины и могут повлиять на итоговую цену. Достаточно восстановить цвет выцветшего наружного пластика с помощью силиконового состава — это займет пять-десять минут и сразу сделает автомобиль более ухоженным, отметил специалист. После мойки, добавил он, стоит натереть шины чернителем: серый налет на покрышках многие покупатели замечают в первые секунды осмотра.

«Если фары слегка помутнели, их можно освежить специальным очистителем без полноценной полировки. Грязные дверные проемы и пороги создают впечатление небрежной эксплуатации, поэтому перед показом их нужно протереть влажной микрофиброй», — посоветовал Камилов.

Из салона, по его словам, стоит убрать все лишнее: держатели для телефонов, провода, органайзеры и мусор создают визуальный шум. Стекла важно вымыть изнутри — разводы и отпечатки пальцев хорошо заметны на солнце. Самые контактные элементы — руль, селектор коробки передач, кнопки и ручки дверей — нужно обезжирить специальным очистителем, а не натирать полиролью, обратил внимание специалист. Салон и багажник, утверждает он, достаточно пропылесосить: песок и крошки создают ощущение небрежности, а простая уборка часто производит больший эффект, чем дорогая химчистка.

При этом автоэксперт заметил, что глубокий детейлинг за 15-30 тысяч рублей, как правило, не отражается в цене по сравнению с аккуратной мойкой и влажной уборкой. Нештатный тюнинг — спортивные выхлопы, заниженная подвеска, яркий перешитый салон — не только не окупается, но и сужает круг потенциальных покупателей, предупредил Камилов.

«Замена расходников для будущего владельца также воспринимается как базовая норма, а не дополнительная ценность: покупатели все равно закладывают бюджет на диагностику и первое ТО после покупки. Предпродажное обслуживание окупается только в случае устранения действительно выявленных неисправностей, а при серьезных затратах иногда правильнее просто скорректировать цену», — заключил специалист.

Ранее автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал, что состояние автомобиля должно быть исправное, поскольку неисправности его отдельных узлов провоцируют перерасход горючего. Он подчеркнул, что на потребление бензина влияют состояние двигателя и воздушного фильтра.

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