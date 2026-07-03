Россиянам рассказали о падении доходности вкладов к осени

Финансист Окишев: К осени средняя доходность вкладов может снизиться до 10,5 %

В России наиболее стабильными и доходными остаются длинные вклады. Об этом рассказал генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев. Его процитировало «Прайм».

А вот что касается депозитов на небольшой срок или с возможностью снятия денег, то они серьезно дешевеют. Окишев констатировал, что в настоящее время средняя доходность вкладов опустилась до 13-16 процентов. К осени она рискует упасть до 10,5-12,8 процента.

Через год, при условии ослабления инфляции, прибыльность вклада имеет шансы достичь семи процентов.

В такой ситуации Окишев рекомендовал обзаводиться вкладом на срок от трех месяцев и делать это сейчас, пока ставки еще высокие.

По информации Банка России, в июне 2026 года российские кредитные организации продолжили снижать среднюю максимальную ставку по вкладам. В III декаде минувшего месяца, ее значение опустилось до 12,76 процента. Во II декаде речь шла о 12,86 процента, а в I — о 12,97 процента.