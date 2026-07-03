Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 3 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали о возможности стать собственником бесхозного дома

Депутат Гаврилов перечислил условия, чтобы стать собственником бесхозного дома
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Если граждане займут бесхозный дом, даже не имеющий официального адреса, и начнут его благоустраивать, они смогут инициировать судебный процесс. В удовлетворении иска о признании права собственности им будет отказано, однако в тексте решения суд зафиксирует факт владения зданием и проживания в нем. Как рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью RT, после этого вступает в силу стандартный механизм: необходимо проживать в помещении 15 лет, открыто и непрерывно осуществляя все функции хозяина — проводить ремонтные работы, оплачивать коммунальные счета, а также следить за состоянием дома и прилегающего огорода.

По истечении этого срока имущество можно легализовать на основании приобретательной давности.

«При регистрации имущества на себя важно помнить, что право собственности в связи с приобретательной давностью оформляется только через суд, где необходимо будет предъявить платежки и документально подтвердить различные материальные вложения в дом и участок. В случае когда прежний собственник имущества неизвестен, то есть нет спора о праве, то для признания права собственности надо обращаться в суд в порядке особого производства», — подчеркнул собеседник RT.

Парламентарий уточнил, что данная норма закона неприменима к самовольно занятой государственной земле.

Кроме того, схема длительного проживания не сработает, если у недвижимости есть законный хозяин. Как предупредил Гаврилов, если, например, собственник передал лицу участок с домом или квартиру в наем на длительный срок или в пользование, но при этом уехал в другой город, то оформить, пусть даже через 15 лет, через приобретательную давность это жилье в собственность не получится.

«Ведь собственник не забросил свое жилье, а ответственно и добросовестно по договору заселил туда жильца для проживания и заботы о жилье», — заключил депутат.

Ранее россиянам захотели бесплатно раздавать загородные дома. Речь идет о заброшенном жилье в селах. При этом получатель такой недвижимости будет должен восстановить ее и жить в этом населенном пункте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    ЦБ назвал условие для устойчивого роста российской экономики

    В России заявили об отправленных Киеву сигналах

    В Польше заявили о предупреждении США насчет России

    Врач дала пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

    Богачи бросились скупать один вид элитного жилья в Москве

    Премьер Польши выступил с призывом к Зеленскому

    Лебедев высказался о Европе словами «все регулирует и больше ничем в жизни не занимается»

    Находящийся под санкциями гимнаст Никита Нагорный подарил жене Porsche

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok