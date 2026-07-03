Россиянам рассказали о возможности стать собственником бесхозного дома

Депутат Гаврилов перечислил условия, чтобы стать собственником бесхозного дома

Если граждане займут бесхозный дом, даже не имеющий официального адреса, и начнут его благоустраивать, они смогут инициировать судебный процесс. В удовлетворении иска о признании права собственности им будет отказано, однако в тексте решения суд зафиксирует факт владения зданием и проживания в нем. Как рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью RT, после этого вступает в силу стандартный механизм: необходимо проживать в помещении 15 лет, открыто и непрерывно осуществляя все функции хозяина — проводить ремонтные работы, оплачивать коммунальные счета, а также следить за состоянием дома и прилегающего огорода.

По истечении этого срока имущество можно легализовать на основании приобретательной давности.

«При регистрации имущества на себя важно помнить, что право собственности в связи с приобретательной давностью оформляется только через суд, где необходимо будет предъявить платежки и документально подтвердить различные материальные вложения в дом и участок. В случае когда прежний собственник имущества неизвестен, то есть нет спора о праве, то для признания права собственности надо обращаться в суд в порядке особого производства», — подчеркнул собеседник RT.

Парламентарий уточнил, что данная норма закона неприменима к самовольно занятой государственной земле.

Кроме того, схема длительного проживания не сработает, если у недвижимости есть законный хозяин. Как предупредил Гаврилов, если, например, собственник передал лицу участок с домом или квартиру в наем на длительный срок или в пользование, но при этом уехал в другой город, то оформить, пусть даже через 15 лет, через приобретательную давность это жилье в собственность не получится.

«Ведь собственник не забросил свое жилье, а ответственно и добросовестно по договору заселил туда жильца для проживания и заботы о жилье», — заключил депутат.

Ранее россиянам захотели бесплатно раздавать загородные дома. Речь идет о заброшенном жилье в селах. При этом получатель такой недвижимости будет должен восстановить ее и жить в этом населенном пункте.