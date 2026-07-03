Российский журналист-иноагент рассказал о мешающих жертвовать деньги ВСУ «тормозах»

Журналист Андрей Лошак, живущий в Европе, заявил, что не перечисляет деньги ВСУ

Тележурналист Андрей Лошак (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) ответил, перечисляет ли он деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). На эту тему он поговорил с журналистом Станиславом Кучером (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Я не жертвую ВСУ. Я жертвую много и давно на гуманитарные цели на Украине. Но на ВСУ не жертвую пока. У меня к себе самому есть вопросы, почему я этого не делаю», — заявил он.

При этом Лошак добавил, что жертвовать деньги ВСУ ему мешают некие «внутренние тормоза», которые он не может преодолеть.

Минюст признал Лошака иностранным агентом в феврале 2023 года. По данным ведомства, журналист выступал против проведения спецоперации на Украине, активно сотрудничал с иностранными структурами и распространял материалы иностранных агентов. Сейчас Лошак живет в Париже.