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12:03, 3 июля 2026Путешествия

Собравшихся в Европу россиян предупредили о многочасовых очередях в аэропортах

АТОР: Россиян попросили прибывать в аэропорты Европы за 3,5 часа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Louisa Off / Reuters

Собравшихся в Европу российских туристов предупредили о многочасовых очередях в аэропортах стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает организация Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что причиной стала новая система въезда в Европу EES (Entry Exit System), которая автоматически собирает биометрические данные иностранцев без штампов в паспортах. При этом российские туроператоры пока не заметили жалоб на EES от соотечественников — они все еще проходят паспортный контроль через сотрудников погранконтроля вместо киосков EES.

Тем не менее время прохождения контроля составляет в среднем около двух часов как на прилет, так и на вылет. Туристов попросили прибывать в аэропорт за 3,5 часа.

Ранее авиакомпании и аэропорты в Европе попросили приостановить работу EES, вызвавшей хаос в аэропортах. Представители авиационной отрасли обратились с такой просьбой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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