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09:34, 3 июля 2026Россия

Стало известно об оставшемся без квартиры Кашпировском

Shot: Экстрасенс Кашпировский остался без квартиры и части дохода
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Считающийся экстрасенсом Анатолий Кашпировский якобы остался без квартиры и части дохода — их получила его супруга. Об этом стало известно из публикации Shot.

По информации издания, Кашпировский переписал квартиру на новую жену, Гулизар Ч., к которой ушел от бывшей супруги в 2014 году. При этом сообщается, что пара официально зарегистрировала отношения уже после того, как право собственности перешло от Кашпировского к новой избраннице, поэтому в случае развода целитель не получит свою долю.

Также новая супруга якобы является распорядительницей доходов от выступлений «целителя». «Жена мага теперь контролирует и его финансы. Все доходы за магические труды Кашпировского проходят через ИП Гулизар», — утверждают авторы издания.

Ранее сообщалось, что Кашпировский якобы пытался вылечить у себя онкологию своими же методами.

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