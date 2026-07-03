Турция не пропустила гей-круиз

Турция отказалась пропускать гей-круиз в свои порты из-за моральных норм

Турция отказалась пропускать гей-круиз (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) компании Atlantis Events в свои порты из-за моральных норм. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, круиз «Афины — Венеция», ориентированный на людей нетрадиционной ориентации, должен был пришвартоваться в турецком портовом городе Кушадасы 7 июля, а затем отправиться в Стамбул. Однако власти Турции приняли решение об отмене этих мероприятий, поскольку судно, по их словам, было зафрахтовано группами, «известными своим поведением, несовместимым с устоями нашего общества и нашими моральными ценностями».

Ранее постояльцев отеля, расположенного в гей-квартале в Европе, эвакуировали из-за сообщения о химическом запахе в одном из номеров.