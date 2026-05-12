Гостей отеля в гей-квартале в Европе эвакуировали из-за подозрительного запаха в номере

MEN: Гостя отеля в гей-квартале Манчестера арестовали из-за химического запаха

Всех постояльцев отеля, расположенного в гей-квартале (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Европе, эвакуировали из-за сообщения о химическом запахе в одном из номеров. Об этом сообщило издание Manchester Evening News (MEN).

Инцидент с применением неизвестного синтетического вещества произошел 11 мая в Манчестере, Великобритания. Сотрудники полиции оцепили часть пешеходной улицы Канал-стрит со стороны гостиницы и начали обыск. На место происшествия также вызвали пожарных.

Уточняется, что гостя заведения арестовали в комнате, из которой шел подозрительный запах. «Никто не пострадал. Мы работаем над установлением всех обстоятельств произошедшего», — добавили в полиции.

