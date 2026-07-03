Сенатор Джабаров заявил, что многие страны ЕС считают режим Зеленского террористическим

В России дали оценку предстоящему саммиту НАТО в Анкаре с точки зрения развития событий на Украине. По мнению зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, его итоги могут быть непредсказуемыми, поскольку многие страны Евросоюза (ЕС) считают режим Владимира Зеленского террористическим, передает «Газета.Ru».

Сенатор обратил внимание на то, что лидеры стран НАТО настроены по-разному. В частности, он обратил внимание на позицию США, которые опосредованно заявляют, что не готовы ввязываться в войну на стороне стран НАТО против России. А также указал на разногласия в вопросе оказания военной помощи Украине.

«Режим Зеленского настолько себя скомпрометировал, что многие европейские страны реально считают, что этот режим становится террористическим, хотя мы давно об этом знали и предупреждали», — заключил Джабаров.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Ранее представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что коммюнике саммита удивит своим содержанием.