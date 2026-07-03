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09:26, 3 июля 2026Россия

В России родители дома вырвали коренной зуб сыну маникюрными ножницами

В Рязани родители дома вырвали коренной зуб сыну маникюрными ножницами
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

В Рязани родители дома вырвали коренной зуб сыну маникюрными ножницами. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, взрослые перепутали здоровый зуб с молочным.

Российский четвероклассник пожаловался родителям на шатающийся зуб. Мать и отец, не разбираясь, сделали вывод, что он молочный. В клинику ребенка они не повели, а провели всю операцию дома, используя косметический инвентарь.

Прошел год, а мальчик все равно говорил взрослым о боли в зубе. Тогда рязанцы повезли сына к врачу-стоматологу. На приеме родителям рассказали, что они вырвали ребенку коренной зуб, причем часть его осталась в десне. По этой причине рана не заживала, и в нее попадали остатки пищи.

Сейчас школьнику восстанавливают зуб: к операции по спасению пришлось привлечь стоматолога, ортодонта и ортопеда.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов.

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