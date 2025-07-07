Четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике под Москвой

Shot: В Одинцове четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов

В подмосковном Одинцове четырехлетний мальчик впал в кому после лечения зубов в клинике Belo. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, причиной состояния ребенка стал наркоз, поставленный ребенку в учреждении. В результате из стоматологии мальчика доставили в больницу. Его состоянии оценивается как тяжелое.

Как отмечают авторы поста, директор Belo Алексей Тимофеев отказался комментировать ситуацию в беседе с журналистами.

Согласно информации на сайте клиники, она входит в топ-10 частных стоматологий России рейтинга за 2024 год версии экспертного журнала.

Ранее житель Перми впал в кому после удаления зуба мудрости. Как стало известно, у пациента начался сепсис, в результате которого он полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких. Однако спасти его врачам не удалось.

Похожий случай произошел в 2024 году в Саратове. Там школьник также впал в кому после посещения стоматолога. Мальчику удалили зуб, но уже дома у ребенка резко поднялась температура и начался воспалительный процесс.