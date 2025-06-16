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12:55, 16 июня 2025Россия

Россиянин удалил зуб мудрости, впал в кому и не выжил

В Перми мужчина удалил зуб мудрости, впал в кому и не выжил
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Quang Tri NGUYEN / Unsplash

Житель Перми Евгений Кунавин впал в кому после удаления зуба мудрости, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщил источник 59.RU.

35-летний житель Перми обратился к зубному с острой болью — стоматолог рекомендовал пациенту удалить зуб мудрости. После проведения операции у мужчины начались осложнения.

«Евгений просто хотел удалить зуб, получил сепсис, полторы недели лежал на искусственной вентиляции легких, но все-таки не выкарабкался», — сообщил собеседник издания.

Житель Перми, который не выжил после операции, воспитывал двоих детей вместе с супругой. Других данных о нем не приводится.

Ранее стоматолог забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону. У пациентки стала болеть челюсть во время приемов пищи. Никакие полоскания не давали облегчения. В конце декабря 2024-го зуб треснул и вырос флюс. Снимок показал там инородный предмет.

ЖЗЛ
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