В России зарегистрируют автографы Мэрилин Монро и Мухаммеда Али

Правообладатель зарегистрирует автографы Мэрилин Монро и Мухаммеда Али в России

Правообладатель образов актрисы Мэрилин Монро и боксера Мухаммеда Али регистрирует в России товарные знаки в виде автографов знаменитостей, выяснили аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. С документами ознакомилась «Лента.ру».

Заявки на регистрацию товарных знаков в виде автографов Мэрилин Монро и Мухаммеда Али поступили в Роспатент 30 июня из нью-йоркских компаний The Estate of Marilyn Monroe LLC и Muhammad Ali Enterprises. В документах указаны товары и услуги, для которых планируется использование брендов: сумки, портфели, аксессуары, одежда, обувь, зонты, образовательные, развлекательные и организационные услуги.

Правами на интеллектуальную собственность и образы Мэрилин Монро и Мухаммеда Али владеет предприниматель Джейми Солтер и его маркетинговая компания Authentic Brands Group, в которую в том числе входят The Estate of Marilyn Monroe LLC и Muhammad Ali Enterprises.

Authentic Brands Group, основанная Солтером в 2010 году, владеет портфелем более чем из 50 брендов и объектов интеллектуальной собственности. По данным компании, совокупный объем розничных продаж товаров под управляемыми брендами превышает 36 миллиардов долларов в год.

Ранее стало известно, что заблокированная в России платформа для текстовой, голосовой и видеосвязи Discord регистрирует в стране бренд Discord Orbs. Речь идет о виртуальной валюте сервиса, которая предназначена для оплаты услуг платформы и начисляется за выполнение заданий внутри нее.

