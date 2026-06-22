Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 22 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

Rusprofile: Discord регистрирует в стране бренд Discord Orbs
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Заблокированная в России платформа для текстовой, голосовой и видеосвязи Discord регистрирует в стране бренд Discord Orbs, выяснили аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. С документами ознакомилась «Лента.ру».

Американская компания Discord Inc. 18 июня подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Discord Orbs. Речь идет о виртуальной валюте сервиса, которая предназначена для оплаты услуг платформы и начисляется за выполнение заданий внутри нее.

В заявке на регистрацию указаны возможные варианты использования товарного знака: различное программное обеспечение, средства связи, услуги по безопасности транзакций, технологии, связанные с блокчейном, и прочие товары и услуги.

Discord заблокировали в России осенью 2024 года по решению Роскомнадзора. Регулятор заявил, что сервис не выполнил требования по удалению запрещенного контента.

Позднее Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Компанию признали виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России мощно ударили по критической инфраструктуре Украины. Что об этом известно?

    Избивший курьера из ревности к жене россиянин выслушал приговор

    Мошенники нашли новый способ завлечь россиян

    Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

    Летевший из Армении в Москву пассажирский самолет сел в Дагестане

    Российских «Опустошителей» прикрыли от дронов

    Европу предупредили о риске чрезмерной газовой зависимости от США

    Буйный пассажир укусил попутчика и попытался «со всеми подраться» на рейсе в США

    Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

    Россия ударила по объектам нефтепереработки и энергетики Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok