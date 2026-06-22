Западный сервис видеосвязи зарегистрирует в стране бренд

Rusprofile: Discord регистрирует в стране бренд Discord Orbs

Заблокированная в России платформа для текстовой, голосовой и видеосвязи Discord регистрирует в стране бренд Discord Orbs, выяснили аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. С документами ознакомилась «Лента.ру».

Американская компания Discord Inc. 18 июня подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Discord Orbs. Речь идет о виртуальной валюте сервиса, которая предназначена для оплаты услуг платформы и начисляется за выполнение заданий внутри нее.

В заявке на регистрацию указаны возможные варианты использования товарного знака: различное программное обеспечение, средства связи, услуги по безопасности транзакций, технологии, связанные с блокчейном, и прочие товары и услуги.

Discord заблокировали в России осенью 2024 года по решению Роскомнадзора. Регулятор заявил, что сервис не выполнил требования по удалению запрещенного контента.

Позднее Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян. Компанию признали виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

