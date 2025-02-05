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13:26, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Discord оштрафовали в России на два миллиона рублей

Суд оштрафовал Discord на 2 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Таганский районный суд Москвы оштрафовал платформу для звонков и обмена сообщениями Discord за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Discord признали виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»). Платформу обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

О том, что в отношении Discord составили протокол за отказ локализовать данные россиян, стало известно 30 января. Согласно российскому закону, зарубежные площадки, которые обрабатывают персональную информацию россиян, должны хранить ее на территории страны.

8 октября в России ограничили доступ к Discord. Поводом стало нарушение платформой российского законодательства. Как уточнили в Роскомнадзоре, сервис не выполнял требования по удалению противоправной информации.

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