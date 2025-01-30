Роскомнадзор впервые составил протокол на Discord

РКН составил протокол против Discord за отказ локализовать данные граждан России

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол против мессенджера Discord из-за отказа локализовать персональные данные граждан России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат судебного участка Таганского района Москвы.

Собеседница агентства уточнила, что протокол составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Рассмотрение назначено на 5 февраля 2025 года.

Доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили в России 8 октября 2024 года. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе популярного онлайн-магазина игр Steam. В ведомстве рассказали, что произошедший сбой связан с неполадками на инфраструктуре сервиса.