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08:32, 30 января 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор впервые составил протокол на Discord

РКН составил протокол против Discord за отказ локализовать данные граждан России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Diego Thomazini / Fotodom / Shutterstock

Роскомнадзор (РКН) впервые составил протокол против мессенджера Discord из-за отказа локализовать персональные данные граждан России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аппарат судебного участка Таганского района Москвы.

Собеседница агентства уточнила, что протокол составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Рассмотрение назначено на 5 февраля 2025 года.

Доступ к Discord в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили в России 8 октября 2024 года. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе популярного онлайн-магазина игр Steam. В ведомстве рассказали, что произошедший сбой связан с неполадками на инфраструктуре сервиса.

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