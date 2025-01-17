В работе онлайн-магазина Steam произошел сбой

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе онлайн-магазина игр Steam

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе популярного онлайн-магазина игр Steam. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что произошедший сбой связан с неполадками на инфраструктуре сервиса.

По данным «Сбой.рф», на проблемы в работе Steam пожаловались сотни пользователей из России. Сообщения о сбое поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда российских регионов.

На неполадки в работе онлайн-магазина пожаловались и пользователи из других стран. Речь идет о Германии, Великобритании и США.

В декабре 2024 года сообщалось, что в работе Steam произошел глобальный сбой. На проблемы в работе сервиса пожаловались жители Германии, Италии и США. Причина сбоя, зафиксированная Роскомнадзором, не уточнялась.