Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:15, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

В работе Steam произошел глобальный сбой

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе сервиса Steam
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В работе популярного онлайн-магазина Steam произошел глобальный сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Отмечается, что Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой работы платформы. Сообщения поступают не только из России, но и из других стран, например, США, Германии и Италии.

Причина сбоя пресс-службой ведомства не уточняется.

В ноябре также сообщалось о сбое в работе сервиса в России. О неполадках рассказали жители Ленинградской, Новосибирской, Московской областей и других регионов страны.

В августе Роскомнадзор третий раз внес Steam в реестр запрещенных сайтов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что причины этого решения ей неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Медведев фразой «решил показать крутость» отреагировал на слова Зеленского в адрес Путина

      Польская фирма призналась в поставках снарядов Киеву в обход запретов

      В США раскрыли мировые последствия применения «Орешника»

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше