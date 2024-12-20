В работе Steam произошел глобальный сбой

Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе сервиса Steam

В работе популярного онлайн-магазина Steam произошел глобальный сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Отмечается, что Центр управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбой работы платформы. Сообщения поступают не только из России, но и из других стран, например, США, Германии и Италии.

Причина сбоя пресс-службой ведомства не уточняется.

В ноябре также сообщалось о сбое в работе сервиса в России. О неполадках рассказали жители Ленинградской, Новосибирской, Московской областей и других регионов страны.

В августе Роскомнадзор третий раз внес Steam в реестр запрещенных сайтов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что причины этого решения ей неизвестны.