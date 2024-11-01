В работе Steam произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе магазина видеоигр Steam

В работе популярного магазина видеоигр Steam произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su.

На проблемы в работе магазина пожаловались пользователи из таких российских регионов, как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новосибирская область, Москва, Московская область и других.

Сообщения о сбое стали поступать ночью 1 ноября. Всего об ошибках в работе Steam сообщили около 5,3 тысячи пользователей. Они отметили проблемы в работе сайта, мобильного приложения и другие неполадки.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы с отправкой сообщений, работу приложения, а также на невозможность соединения с сервером.

23 октября о сбое в Telegram сообщили тысячи пользователей из России и Узбекистана. Большинство из них столкнулись с проблемой в работе мобильного приложения.