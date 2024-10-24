В работе Telegram произошел сбой

Downdetector: в работе Telegram в России произошел сбой

В работе Telegram в России произошел сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Преимущественно пользователи сообщали о проблемах с отправкой сообщений, такая ошибка зафиксирована в 77 процентах жалоб. Еще 17 процентов пожаловались на проблемы соединения с сервером, а 7 процентов — на работу самого приложения.

Днем ранее, 23 октября, о проблемах в работе мессенджера сообщили более тысячи пользователей. Обращения поступили из России и Узбекистана. Больше всего жалоб было из таких российских регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Нижегородская области, а также Республика Дагестан.